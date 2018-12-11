الاعدام لارهابي نقل انتحاريين وفجروا انفسهم في سوق مريدي

الخليج 365/ بغدادقضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الثلاثاء، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ارهابي نقل انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما في سوق مريدي بمدينة الصدر عام 2016.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت بقضية ارهابي اعترف بتكليفه بنقل انتحاريين اثنين فجروا نفسيهما في سوق مريدي بمدينة الصدر عام 2016 ما اسفر عن استشهاد وجرح العديد من المواطنين".



واضاف ان "المحكمة أصدرت حكمها ضده بالاعدام شنقا حتى الموت"، مشيرا الى ان "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

