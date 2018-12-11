دهوك تسجل اعلى عدد للإصابات بالتسمم الغذائي خلال عام 2017

الخليج 365/ بغداداعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الثلاثاء، ان محافظة دهوك سجلت اعلى عدد للإصابات بالتسمم الغذائي خلال عام 2017.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في إحصائية له اطلعت عليه الخليج 365 ان "عدد حالات الإصابة بالتسمم الغذائي بلغ 4876 حالة لسنة 2017 كانت إصابات الاناث اعلى منها للذكور وبواقع 2645.2231 حالة على التوالي".

وأضاف الجهاز ان" العدد الأعلى من مجموع المصابين وبواقع 3539 حالة سجلت في محافظة دهوك واقل عدد كان في العاصمة بغداد / الرصافة حيث سجلت إصابة واحدة فقط، في حين لم تسجل أي حالة إصابة في كل من المحافظات (نينوى وكربلاء والقادسية والبصرة)".



والتسمم الغذائي هى الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، حيث يتنقل المرض عن تناول الطعام الملوث التى يحتوى على كائنات حية معدية، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والطفيليات.