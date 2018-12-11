نائب يطالب بتخصيص موازنات عاجلة لمعالجة تلوث مياه البصرة بالكادميوم السام

الخليج 365/ بغدادطالب النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، الثلاثاء، بالاسراع في تخصيص موازنة عاجلة تغطي نفقات انشاء مراكز تخصصية لمعالجة الاثار السرطانية لتلوث مياه البصرة بالكادميوم السام، مشددا على ضرورة منع أي مياه ملوثة تدخل الى شط العرب.

وقال المحمداوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بعد ان كشفت دراسة علمية عن الاسباب الرئيسية لتسمم عشرات الالاف من اهالي البصرة بمياه الشرب وهذه الدراسة تمت من خلال تشكيل فريق متخصص من جامعة النهرين بإشراف رئيس الجامعة ومشاركة باحثين من مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب وكلية العلوم ومركز الطاقات المتجددة وكليات اخرى".



وتابع "قد بدء الفريق البحثي عمله بالاستقصاء التحليلي في اواخر شهر ايلول، وجمع عشرات العينات من المياه السطحية والعميقة واطيان الشواطئ وخضعت هذه العينات لاختبارات تحليلية دقيقة".

واضاف ان "الدراسة بينت وجود ملوثات عديدة منها بعض انواع البكتريا وبقايا الاسمدة والمبيدات الحشرية والمخلفات الكيمياوية الصناعية وارتفاع مستويات النترات والكبريتات، والاشعاع على المستوى الطبيعي ، لكن الملوث الاخطر التلوث بعنصر ( الكادميوم) حيث بلغت نسبة التلوث به اكثر من 53 ضعف من الحد الاعلى المسموح به"، مشيرا الى ان "الاعراض التي عانا منها المواطنون في البصرة تتطابق مع اعراض التسمم الحاد بـ(الكادميوم ) الذي قد يسبب السرطان وهشاشة العظام والفشل الكلوي في حالة التعرض له لمدة طويلة ولو بتركيز قليل".

وطالب المحمداوي "بتخصيص موازنات عاجلة لإجراء بحوث للكشف عن مصدر التلوث بعنصر (الكادميوم) لمعالجته فوراً"، داعيا الى "عدم استعمال مياه شط العرب لأغراض الشرب او تربية الاسماك في الجزء الملوث منه وتوفير مصدر مائي بديل و بناء ناظم على شط العرب يفصل المنطقة التي يقع التي يقع فيها مصدر التلوث (الجزء الجنوبي ) عن الجزء الشمالي من شط العرب كي نمنع التلوث من الامتداد شمالاً".

وشدد على ضرورة "منع أي مياه ملوثة تدخل الى شط العرب واجراء تعديلات في روافده الخارجية لمنع رفده بمخلفات صناعية كيمياوية جاءت من خلالها"، مثمنا "دعم مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في البصرة لهذا الفريق البحثي".

وأعلنت الحكومة المحلية في البصرة، في 9 كانون الاول 2018، أن دراسة علمية قامت بها جامعات ومراكز علمية أظهرت نتائجها ارتفاع نسبة عنصر "الكادميوم" بشكل خطير في مياه شط العرب، وعدته السبب الرئيسي لإصابة عشرات آلاف البصريين بالتسمم خلال الأشهر القليلة الماضية.

