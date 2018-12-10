بالفيديو: بعد أن غمرت المياه السيول...مزارعو بدرة وجصان يرفعون الصوت

بعد أن غمرت مياه السيول بشكل كامل الاف الدوانم الزراعية واهلكت محاصيل الحنطة والشعير في قرى ناحية بدرة وجصان، ناشد اصحاب تلك الاراضي الحكومتين المحلية والمركزية لتعويضهم .

في هذا الاطار، قال مزارع من اهالي جصان: "الزرع كلة دمر انتهة مات مات كلة وكلة بالدين بالآجل احنة منين نجيب نسدد العالم صارلهة شهر تجري بالكاع السيول كسرات بالكلال طلعت علينه فاض الجول مال الزرع كلة ماي". (كلام محكي)



واضاف مزارع من آخر: "شعير وحنطة مزروع وثانيا احنة ناشدكم وخلفلة عليكم من اجيتونة هنا محد جاينة ولحد واصل لحد هاي اللحظة احنة صارلنة شهر زمان احنة نريد نطالب الدلولة ناشد رئيس الوزراء هو من كال بس الدار الغركانة يعوضهة جا هو الدار غركانة والزرع غركان شنو فايدتة بعد". (كلام محكي)

حكومة الناحية المحلية، تحدثت عن حاجتها لآليات تخصصية من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه من الاراضي الزراعية المتبقية لا سيما وان مياه السيول قد قضت على اغلبها.

حسن فالح، عضو المجلس المحلي لناحية جصان قال: "تعرضت عدنة الاف الدوانم في ناحية جصان فقط اما بدرة وزرباطية وعلى عموم المحافظة مساحات كبيرة شاسعة تعرضت للسيول وغرقت ونطالب احنة من خلال منبركم من خلال توصلكم ويانة جهاتنا من محافظة واسط دعم المزارعين بحفارات تخصصية لغرض غلق الكسرات في الكلال واذت مزارعهم مثل ما يكول نحضي بشي قليل منعدهم هسة همة تضرروا الناس مية بالمية نخفف الضر عنهم". (كلام محكي)

بين مطرقة الديون وسندان السيول، وجد مزارعو تلك المناطق انفسهم وقد غمرت المياه اراضيهم الزراعية بشكل كامل تاركة خلفها سلسلة مشاكل وديونا مادية كبيرة.

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