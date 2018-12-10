عضو بالمالية البرلمانية يعلن تقديم 50 ملاحظة الى الحكومة بشأن الموازنة

الخليج 365/ بغدادكشف عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار، الاثنين، عن تقديم اللجنة خمسين ملاحظة الى الحكومة بشأن الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة، فيما اشار الى ابرز الملاحظات التي قدمتها اللجنة من بينها تغيير نظام التوزيع بالموازنة الحالية من موازنة البنود الى موازنة قطاعية.

وقال الصفار في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة المالية البرلمانية قدمت خمسين ملاحظة الى الحكومة بشأن الموازنة كي تكون منسجمة مع البرنامج الحكومي الحالي"، مبينا انه "كان من المفترض ان يتم عقد اجتماع الاثنين الماضي لحسم النقاشات لكن الحكومة ارتات تأجيل الاجتماع لحين استكمال رؤيتها وتغيراتها حول الملاحظات المقدمة من قبلنا".



واضاف الصفار، ان "جميع الملاحظات التي قدمت من قبلنا كانت مهمة وضرورية ومنها ان الموازنة بنيت على سعر مبالغ فيه لبرميل النفط، كما ان العجز فيها كان كبيرا جدا، وهناك فوضى ببند القروض وعدم وجود عدالة في توزيع التخصيصات بين المحافظات"، لافتا الى "وجود محافظات تعرضت الى الدمار والتخريب وبحاجة الى البناء والاصلاح حاليا كالانبار ونينوى وصلاح الدين والبصرة التي تعاني ظروفا صعبة رغم انها تقدم اغلب واردات الموازنة حيث طالبنا باعادة النظر في توزيع التخصيصات بحسب الاولويات".

ولفت الصفار، الى انه "اننا ولو بشكل جزئي طالبنا بان يتم تغيير نظام التوزيع بالموازنة الحالية من موازنة البنود الى موازنة قطاعية، كما طالبنا بالتركيز على الموازنة الاستثمارية التي تعالج معاناة الشعب من توفير فرص العمل والبنى التحتية والصحة والتعليم".

وكان مجلس النواب ناقش بجلسته التي عقدت الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2018 الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 بحضور وزير المالية فؤاد حسين.

