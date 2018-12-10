بالفيديو: ملوحة مياه شط العرب تدمر الواقع الزراعي في الفاو وأبي الخصيب

تتوالى المشكلات التي توصف بالعظمى الناتجة عن استمرار ارتفاع مناسيب الملوحة في شط العرب، لعلّ اخرها تدمير الواقع الزراعي في محافظة البصرة.

فظاهرة ملوحة مياه شط العرب، قضت تدريجياً على الزراعة بشكل شبه كامل في أقضية الفاو وأبي الخصيب وشط العرب خلال الأعوام القليلة الماضية، بحسب مدير زراعة محافظة البصرة عامر سلمان عبد الحسين، الذي اكد للسومرية نيوز، أن الأراضي الزراعية الواقعة على ضفتي الشط على امتداد مئة واربعين كيلو مترا لم تعد صالحة للزراعة.



وفرة الأمطار خلال فصل الشتاء الحالي لم تحل المشكلة، مع ان الأمطار الوفيرة ساعدت على غسل تربة الأراضي الزراعية من الأملاح، وزادت من خزين المياه الجوفية في القاطع الصحراوي، الامر الذي سجّل نموا محدودا في الأنشطة الزراعية في القاطع الصحراوي من المحافظة، حيث تكثر مزارع الطماطم والخيار والبصل والثوم والرقي والبطيخ التي يتم سقي مزروعاتها بالاعتماد على مياه الآبار.

النمو الزراعي في القاطع الصحراوي كان ينبغي أن يكون أكبر لو لا ما وصفه عبد الحسين بمزاحمة المشاريع النفطية للأنشطة الزراعية، حيث انه في قضاء الزبير فقط تم إلغاء اربعمئة مزرعة منذ أن تمّ إبرام جولات التراخيص النفطية.

ما ذكر، يشدد عبد الحسين على انه يوجب على الحكومة تفعيل وتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتحقيق مبدأ التعايش بين المشاريع النفطية والزراعية، معتبراً أنه من غير المعقول التخلي عن الزراعة وترك المزارعين يعانون من البطالة من أجل النفط.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.

