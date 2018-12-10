بالفيديو: الطفل حسن يفارق الحياة بعد ضربة مميتة من معلمه في المدرسة

ربما لم يعلم ذوو الطفل حسن ان مدرسته بعد ان كانت تهب المستقبل والحياة للمئات من طلبتها ستكون هي مثواه الاخير. حسن، الطفل البالغ من العمر تسع سنوات، وافته المنية بعد تلقيه لضربة مميتة على رأسه من قبل معلمه في المدرسة بحسب ذويه.

أما الافراد المتبقون من عائلته، فأكدوا بأنهم سيلجأون الى الطرق القانونية اولا لاخذ حق ابنهم، خاصة بعد إصدار الحكومة قانونا منعت فيه ما يُعرف بالدكة العشائرية.



وينتظر ذوو الضحية حسن الاجراءات القانونية لإلقاء القبض على المعلم واجراء التحقيقات اللازمة معه، حتى لاتتكرر هذه الحالة مع طلبة اخرين ارسلهم ذووهم لينهلوا العلم لا الموت، في وقت باتت تسجل فيه العاصمة بغداد عشرات الحالات شهريا، من الاعتداءات اللفظية والجسدية على الطلبة من قبل بعض الملاكات التعليمية.

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