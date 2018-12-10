بالصور.. شوارع بغداد في صمت مهيب اجلالا لابطال النصر

الخليج 365/ بغدادبعدسة علي جاسم

توقفت شوارع بغداد كباقي محافظات العراق، ظهر اليوم الاثنين، عن الحركة في دقيقة صمت إجلالاً لشهداء العراق الذين ضحوا بانفسهم وارواحهم في سبيل طرد اعتى تنظيم "ارهابي" عرفته البشرية وخاضوا معركة تعد من اصعب العمليات العسكرية في التاريخ.





ووثقت عدسة الخليج 365، لقطات اظهرت مواطنين عراقيين وهم يقفون في الشوارع عند بلوغ الساعة الواحدة من ظهر اليوم، تاركين سياراتهم واعمالهم للوقوف اجلالا لمن ضحى بحياته من اجل حياة اخيه العراقي.

ويظهر العراقيين رجالا ونساء واطفال مدنيين بمختلف انتماءاتهم وعسكريين بمختلف صنوفهم، فضلا عن مواطنين "معاقين" وهو يقرأون سورة الفاتحة ترحما، على ارواح الشهداء، في موقف مهيب يسوده صمت مطبق.

وشهدت شوارع مناطق عديدة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وقوف المواطنين العراقيين وعناصر القوات الامنية بمختلف تشكيلاتها دقيقة صمت عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاثنين العاشر من كانون الاول 2018.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي وعدد من الفضائيات العراقيين واقفين في الشوارع العامة والاسواق وهم يقرؤون سورة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء ويستذكرون مآثرهم وتضحياتهم.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة اعلن في بيان له مباركته لابناء شعبنا العراقي الذكرى الاولى للانتصار على عصابات داعش الارهابية.

وأوضح أنه مراسيم الاحتفال ليوم الاثنين ١٠ كانون الأول ٢٠١٨ ستشمل الوقوف لمدة دقيقة واحدة في تمام الساعة الواحدة ظهرا في جميع المؤسسات والشوارع والاسواق وغيرها في عموم العراق لقراءة سورة الفاتحة والصلاة والدعاء والابتهال والتفكر ترحما على ارواح شهدائنا الأبرار وتضامنا مع عوائلهم ومع الجرحى الذين كانوا سبب نصرنا الكبير.

كما دعا الى اطلاق الالعاب النارية والاحتفالات العامة مساء يوم الاثنين في عموم العراق، ورفع الاعلام العراقية فوق المؤسسات والبيوت والشوارع والسيارات والى تبادل التهاني بهذا النصر الكبير.

يشار الى أن القائد السابق للقوات المسلحة رئيس الحكومة السابقة اعلن، في العاشر من كانون الاول 2017، عن تحرير كامل الاراضي العراقية من تنظيم "داعش" بعد انتهاء كافة المعارك التي خاضتها القوات العراقية المشتركة ضد التنظيم الارهابي.



