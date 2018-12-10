بالفيديو: للمرة الرابعة مجلس النواب يخفق في عقد جلسة لاستكمال حكومة عبد المهدي

في غضون شهر وللمرة الرابعة، يفشل مجلس النواب في تحقيق النصاب القانوني لتنظيم جلسة لتمرير مرشحي الوزارات الثماني المتبقية من حكومة عادل عبد المهدي.

الدائرة القانونية في مجلس النواب، اشارت الى ان أكثر من نصف أعضاء البرلمان لم يشاركوا في الجلسة وبقوا رغم حضورهم إلى مبنى البرلمان في مكاتبهم أو الكافتريا الخاصة بالنواب، مبينة أن ذلك أدى إلى رفع الجلسة حتى الثلاثاء من الاسبوع المقبل، أملا بوجود حلّ سياسي، فالبرلمان حاليا يتعرض لشلل بسبب ازمة الحكومة.



وبحسب المعلومات، فإن تحالف الإصلاح الذي يضم سائرون والحكمة والنصر والاتحاد الكردستاني هم ابرز من قاطعوا جلسة البرلمان على خلفية اصرار تحالف الفتح والقوى المنضوية تحته التمسك بفالح الفياض مرشحا لوزارة الداخلية.

ويقول نواب ان هناك خشة من تواصل مقاطعة طيف سياسي واسع لجلسات البرلمان والتي ستوصل الى نهايات غير معروفة، مضيفين ان هناك حاجة ملحة للإصلاح وتغليب مصلحة البلاد.

هذه التطورات تأتي فيما يكشف اعضاء في تحالف الفتح عن جمع تواقيع مئة نائب لإدراج فقرة استكمال الحكومة، لكن تم الإخلال بنصاب الجلسة، موضحين أن ما يجري هو خلاف توصيات المرجعية، وأن اللجوء لكسر النصاب تصرف غير ديمقراطي.

من جانب اخر، ترجع قيادات في معسكر تحالف الإصلاح عدم عقد جلسة البرلمان لوجود مشاكل كثيرة، تتعلق برفض بعض الأسماء الموجودة ضمن مرشحي الوزارات، كونها لا تستحق أن تكون بالحكومةعلى حد تعبيرهم.

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