العراقيون يقفون دقيقة صمت على ارواح الشهداء وتضامنا مع عوائلهم

الخليج 365/ بغدادوقف العراقيون بمختلف انتماءاتهم، ظهر اليوم الاثنين، دقيقة صمت ترحما على ارواح الشهداء وتضامنا مع عوائلهم وجرحى معارك النصر على تنظيم "داعش".

وشهدت شوارع مناطق عديدة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وقوف المواطنين العراقيين وعناصر القوات الامنية بمختلف تشكيلاتها دقيقة صمت عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاثنين العاشر من كانون الاول 2018.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي وعدد من الفضائيات العراقيين واقفين في الشوارع العامة والاسواق وهم يقرؤون سورة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء ويستذكرون مآثرهم وتضحياتهم



وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة اعلن في بيان له مباركته لابناء شعبنا العراقي الذكرى الاولى للانتصار على عصابات داعش الارهابية.

وأوضح أنه مراسيم الاحتفال ليوم الاثنين ١٠ كانون الأول ٢٠١٨ ستشمل الوقوف لمدة دقيقة واحدة في تمام الساعة الواحدة ظهرا في جميع المؤسسات والشوارع والاسواق وغيرها في عموم العراق لقراءة سورة الفاتحة والصلاة والدعاء والابتهال والتفكر ترحما على ارواح شهدائنا الأبرار وتضامنا مع عوائلهم ومع الجرحى الذين كانوا سبب نصرنا الكبير.

كما دعا الىاطلاق الالعاب النارية والاحتفالات العامة مساء يوم الاثنين في عموم العراق، ورفع الاعلام العراقية فوق المؤسسات والبيوت والشوارع والسيارات والى تبادل التهاني بهذا النصر الكبير.