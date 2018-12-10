الصحة تحذر من تناول النباتات والأعشاب البرية

الخليج 365/ بغدادحذرت وزارة الصحة، الاثنين، من تناول النباتات والأعشاب البرية والتي قد تسبب ضررا في حال تناولها، مشددة على متابعة المتاجرين بهذه المواد الغذائية ومحاسبة المخالفين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها "تحذر من تناول النباتات والأعشاب البرية والتي قد يجمعها البعض ويتداولها لأغراض الطبخ لتأثير بعضها الضار على صحة الإنسان".

كما وجهت الوزارة، "فرق الرقابة الصحية بتكثيف الجهود لمراقبة الأسواق المحلية لمتابعة المتاجرين بهذه المواد الغذائية ومحاسبة المخالفين".



ودعت الوزارة "لمراجعة اقرب نؤسسة صحية في حال تناول اي نبات او عشبة برية وفي حال ظهور اي اعراض على الشخص الذي يأكلها او يتعامل معها".