المهندس مخاطبا عبد المهدي بيوم النصر: ابناء الحشد ‏تحت امرتكم وقيادتكم

الخليج 365/ بغداداكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، ان ابناء الحشد جنود اوفياء للوطن ‏وتحت امرتكم وقيادتكم، فيما لفت الى أن الحشد الشعبي لم يغفلوا ولن يغفلوا من الخطر الذي يمثله "داعش" ومن يسانده.

وقال المهندس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نقول للقائد العام للقوات المسلحة ان ابناء الحشد جنود اوفياء للوطن ‏وتحت امرتكم وقيادتكم"، لافتا الى أن " هيئة الحشد تنشغل اليوم على اخراج مكاتبها ومعسكراتها من المدن ، وهناك سعي حثيث لبناء معسكرات نظامية لتشكيلات الحشد".‏



وأضاف المهندس، "عملنا على إعادة اهلنا النازحين الى مدنهم ومنازلهم مع توفير الخدمات ‏الممكنة، كما اننا نقدم ما يمكن تقدميه من خدمات هندسية في الموصل والبصرة وبقية ‏المناطق، لاسيما بعد ان طوينا صفحة داعش العسكرية وحفظنا وحدة العراق شعبا وترابا"، مؤكدا "لم نغفل ولن نغفل من الخطر الذي يمثله داعش ومن يسانده، ولا زلنا نملك السواتر والحدود ونعالج يوميا تحركات العدو في كل مكان".

وأوضح المهندس، "اننا نعمل بشكل دؤوب على اشاعة الانضباط العسكري والمالي والإداري ‏في تشكيلات هيئة الحشد، والايام المقبلة ستشهد خطوات باتجاه توطين رواتب المقاتلين عبر ‏البطاقة الالكترونية"، لافتا الى أن هيئة الحشد اعدت مقترح قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبيها وسيقدم ‏للحكومة، ونأمل من الحكومة والبرلمان تخصيص ميزانية مناسبة لمساواة منتسبي ‏الحشد مع اقرانهم ".

وتصادف، اليوم الاثنين 10 كانون الاول 2018 الذكرى الاولى لتحرير كامل الاراضي العراقية من سيطرة تنظيم "داعش".

