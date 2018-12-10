السفارة الاميركية ببغداد تصدر انذارا امنيا وتدعو مواطنيها الى عدم السفر للعراق

الخليج 365/ بغدادأصدرت السفارة الاميركية في بغداد، الاثنين، انذارا امنيا بشأن الاحتفالات المتوقع احياؤها اليوم بمناسبة الذكرى الاولى للنصر على "داعش"، فيما دعت مواطنيها الى عدم السفر الى العراق.

وقال بيان للسفارة اطلعت عليه الخليج 365، "حتفالا بتحرير العراق من ذكرى داعش في 10 كانون الاول, ينبغي لسكان بغداد ان يتوقعوا الالعاب النارية والنيران الاحتفالية في جميع انحاء المدينة, لكي تشمل المنطقة الدولية (ايز)".



وأضاف البيان، أن "الاجراءات التي يتعين اتخاذها هي لا تسافر الى العراق، اضافة الى البقاء في الداخل, والاماكن المحمية من سقوط المقذوفات، فضلا عن الحفاظ على مستوى منخفض، وعلى علم بما يحيط بك".

وتصادف، اليوم الاثنين 10 كانون الاول 2018 الذكرى الاولى لتحرير كامل الاراضي العراقية من سيطرة تنظيم "داعش".

