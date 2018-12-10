بيان لقيادة العمليات المشتركة بمناسبة يوم النصر

الخليج 365/ بغدادأصدرت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، بيانا بمناسبة يوم النصر على تنظيم "داعش" الارهابي.

وجاء في البيان، "لكل زمان رجال ، ورجال زماننا ابطال قواتنا الامنية الذين سطروا اروع الملاحم ، وكتب اسماؤهم في سجل التاريخ ، فهم صانعو النصر المؤزر على الارهاب ، واصبحت بطولاتهم تروى في المحافل كافة ، فالتضحيات الكبيرة والتسابق على الشهادة من اجل العراق وشعبه كانت عنوانا لهم ، وقصصهم الانسانية صفحة بيضاء في جبين الباحثين عن الحرية".



وأضاف ان "ما تحقق من نصر على عصابات داعش الارهابية على يد جميع صنوف قواتنا الامنية وبمختلف تسمياتهم يستحق ان يحتفى به من ابناء الشعب العراقي الذي ازر هذه القوات بكل ما اوتي من قوة امام تحدي الارهاب فالمعركة كانت حاسمة وواحدة ، وما ان جاء يوم العاشر من شهر كانون الاول من العام الماضي الا وجاء معه اعلان النصر وتحرير الارض ، نعم ارض العراق قد تحررت لانها ترفض الذل والهوان ، لان شعبها عاشق للحياة ، وان أثار النصر تعرف اصابع الشجعان من قواتنا الباسلة ، وان الدماء التي سالت على تراب الوطن الغالي ستكون ضياء للاجيال وان عوائلهم امانة في اعناق الشرفاء ، وان اوسمة الجرحى ستبقى نياشين شرف على الصدور".

وختم بيان قيادة العمليات المشتركة بالقول "الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار والعز والفخر لمن دافع عن أرض العراق وازر المدافعين عنه بالفعل او بالكلمة ، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم".

يشار الى أن القائد السابق للقوات المسلحة رئيس الحكومة السابقة اعلن، في العاشر من كانون الاول 2017، عن تحرير كامل الاراضي العراقية من تنظيم "داعش" بعد انتهاء كافة المعارك التي خاضتها القوات العراقية المشتركة ضد التنظيم الارهابي.

