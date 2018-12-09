الحلبوسي يشدد على ضرورة شمول النائب بقانون التقاعد الموحد

الخليج 365/ بغداد
تنازل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، عن الدفاع في الفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية للبرلمان، فيما شدد على ضرورة شمول النائب بقانون التقاعد الموحد أسوة بموظفي الدولة.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حضر جلسة المحكمة الاتحادية العليا للنظر بقانون مجلس النواب وتنازل عن الدفاع في الفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية للبرلمان".
وشدد الحلبوسي، بحسب البيان، على "ضرورة شمول النائب بقانون التقاعد الموحد أسوة بموظفي الدولة".
تنازل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، عن الدفاع في الفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية للبرلمان، فيما شدد على ضرورة شمول النائب بقانون التقاعد الموحد أسوة بموظفي الدولة.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حضر جلسة المحكمة الاتحادية العليا للنظر بقانون مجلس النواب وتنازل عن الدفاع في الفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية للبرلمان".
وشدد الحلبوسي، بحسب البيان، على "ضرورة شمول النائب بقانون التقاعد الموحد أسوة بموظفي الدولة".
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