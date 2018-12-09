وزير النقل يعلن بدء النقل المجاني لحاملي تذاكر الخطوط الجوية

الخليج 365/ بغدادأعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الخميس، عن بدء النقل المجاني لحاملي تذاكر الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي من ساحة عباس بن فرناس الى صالات المطار وبالعكس اعتبارا من الغد.

وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تزامناً مع احتفلات الشعب العراقي بيوم النصر العظيم على داعش الاجرامي نعلن بدء النقل المجاني لحاملي تذاكر الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي من ساحة عباس بن فرناس الى صالات المطار وبالعكس".



وأضاف لعيبي، أن هذا القرار يبدء العمل به "اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين الموافق 2018/12/10".