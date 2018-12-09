مركز: الصيرفة الاسلامية في العراق تواكب المعايير الدولية

الخليج 365/ بغداداعلن مركز تدريبي ان الصيرفة الاسلامية في العراق اصبحت تواكب المعايير الدولية، مشيرا الى عقد اكثر من برنامج في العراق بمختلف المجالات، ومعتمدة من المجلس العالم للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية في البحرين.

وقال مركز (ABC) في بيان إنه "في ظل تطور الاقتصاد في العراق وافتتاح مصارف اسلامية وبشكل كبير لخدمة القطاع المصرفي وتحت اشراف البنك المركزي العراقي، تتم عملية تطوير الكوادر المصرفية بشكل سريع وفريد مواكبا بذلك المعايير الدولية للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية (ايوفي)"، مشيرا الى "عقد اكثر من برنامج تدريبي في العراق للبنوك الاسلامية في مختلف المجالات ومعتمدة من المجلس العالم للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية في البحرين".



واضاف انه "من ابرز البرامج التدريبية والتي اقيمت باشراف شركة بيت الحكمة (الجبوري و شركاؤه) وكيل المجلس العالم للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية وبالتعاون مع شركة ABC هي شهادة اختصاصي اسلامي معتمد في الحوكمة والامتثال، وشهادة اختصاصي اسلامي معتمد في ادارة المخاطر، وشهادة اختصاصي اسلامي معتمد في التدقيق الشرعي، وبمشاركة اكثر من 50 متدربا من داخل البنوك الاسلامية، وبذلك يكون القطاع المصرفي الاسلامي في العراق قد باشر في تطوير هذا القطاع بالصورة الصحيحة وحسب المعايير الدولية".