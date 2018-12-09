العيداني: رئاسة مجلس البصرة ارتكبت مخالفة قانونية بفتحها باب الترشيح لمنصب المحافظ

الخليج 365/ البصرةاعتبر محافظ البصرة أسعد العيداني، الأحد، أن فتح رئاسة مجلس المحافظة باب الترشيح لمنصب المحافظ مخالفة قانونية تقف خلفها كتلة تيار الحكمة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحافظ عن العيداني قوله إن "رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد حميد كيطان ارتكب مخالفة قانونية عندما فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ لاني ما زالت محافظاً، ولم أؤدي اليمين الدستورية كنائب"، مبيناً أن "الاجراء تم اتخاذه دون علم غالبية أعضاء مجلس المحافظة".



ولفت العيداني ضمن البيان الى أن "كتلة تيار الحكمة ضغطت على رئيس المجلس وكالة لأجل منصب المحافظ".

وكان رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد حميد كيطان أصدر اليوم اعلاناً بفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ للراغبين بترشيح أنفسهم لشغل المنصب، وبرر ذلك الاجراء بفوز المحافظ الحالي أسعد العيداني بعضوية مجلس النواب.

