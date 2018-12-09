الخليج 365/ بغداد
اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، احباط تهريب ثلاث سيارات دون الموديل في ام ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الهيئة العامة للجمارك/ مركز جمرك ام قصر الشمالي اليوم الاحد ٢٠١٨/١٢/٩ وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني وشرطة الجمارك تمكنت من ضبط حاوية ٤٠ قدم مخالفة للضوابط تحمل ٣ سيارات دون الموديل نوع شفروليت وتويوتا ومرسيدس صالون".
واضافت الهيئة، أنه "قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها حسب الأصول وإحالتها للقضاء".
وأعلنت الهيئة في أوقات سابقة عن ضبط حالات مماثلة لمحاولات تهريب مختلفة وبنفس الطريقة في المراكز الجمركية.
اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، احباط تهريب ثلاث سيارات دون الموديل في ام ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الهيئة العامة للجمارك/ مركز جمرك ام قصر الشمالي اليوم الاحد ٢٠١٨/١٢/٩ وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني وشرطة الجمارك تمكنت من ضبط حاوية ٤٠ قدم مخالفة للضوابط تحمل ٣ سيارات دون الموديل نوع شفروليت وتويوتا ومرسيدس صالون".
واضافت الهيئة، أنه "قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها حسب الأصول وإحالتها للقضاء".
وأعلنت الهيئة في أوقات سابقة عن ضبط حالات مماثلة لمحاولات تهريب مختلفة وبنفس الطريقة في المراكز الجمركية.
شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك تعلن احباط تهريب ثلاث سيارات دون الموديل في ام قصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .