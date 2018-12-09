الجمارك تعلن احباط تهريب ثلاث سيارات دون الموديل في ام قصر

الخليج 365/ بغداداعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، احباط تهريب ثلاث سيارات دون الموديل في ام ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الهيئة العامة للجمارك/ مركز جمرك ام قصر الشمالي اليوم الاحد ٢٠١٨/١٢/٩ وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني وشرطة الجمارك تمكنت من ضبط حاوية ٤٠ قدم مخالفة للضوابط تحمل ٣ سيارات دون الموديل نوع شفروليت وتويوتا ومرسيدس صالون".



واضافت الهيئة، أنه "قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها حسب الأصول وإحالتها للقضاء".

وأعلنت الهيئة في أوقات سابقة عن ضبط حالات مماثلة لمحاولات تهريب مختلفة وبنفس الطريقة في المراكز الجمركية.

