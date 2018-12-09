مجلس البصرة يفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ

الخليج 365/ البصرةأفادت وثيقة صادرة بصيغة إعلان عن رئاسة مجلس محافظة البصرة، الأحد، بفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ لمدة أربعة أيام على خلفية فوز المحافظ الحالي أسعد العيداني بعضوية مجلس النواب.

وذكرت الوثيقة التي حصلت "الخليج 365" على نسخة منها وتحمل توقيع رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد حميد كيطان أنه "نظراً لفوز أسعد عبد الأمير العيداني الذي يشغل منصب محافظ البصرة حالياً بعضوية مجلس النواب بدورته الحالية ومصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بتاريخ 19/8/2018 واستناداً لنص المادة (49) من الدستور والمواد (6، 14، 19) من النظام الداخلي لمجلس النواب لذا يعلن مجلس المحافظة عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المحافظ لكون المحافظ الحالي عضواً في مجلس النواب"، مضيفاً أنه "على الراغبين بالترشيح تقديم طلباتهم الى مكتب رئيس مجلس المحافظة لفترة أيام اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 9/12/2018، ولغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13/12/2018".



ويعد الاعلان الصادر عن المجلس أول محاولة صريحة ومعلنة لإقالة المحافظ أسعد العيداني، إذ أن الأخير لم يعلن لغاية الآن عن رغبته بالتخلي عن منصب المحافظ والانصراف كنائب عن البصرة الى مجلس النواب.