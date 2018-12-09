انهيار جسر طوز خورماتو الرئيسي على الطريق الدولي بين كركوك وبغداد

الخليج 365/ كركوكافاد مصدر محلي في محافظة كركوك، الاحد، بأن جسر قضاء طوزخورماتو الرئيسي على الطريق الدولي بين كركوك وبغداد انهار بسبب السيول.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "السيول المتدفقة ادت الى انهيار جسر طوزخورماتو الرئيسي الواقع على الطريق الدولي بين محافظتي كركوك وبغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سير المركبات تم تحويله على الجانب الاخر من الطريق"، مبينا ان "هذا الجانب ايضا معرض للانهيار في اي لحظة، ما اضطررنا الى منع سير سيارات الحمل فوقه".

