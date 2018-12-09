الانواء الجوية بكردستان تعلن نسب هطول الامطار في اغلب مناطق الاقليم

الخليج 365/ كركوكاعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، الأحد، عن نسب هطول الامطار في اغلب مناطق اقليم كردستان خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "نسبة الامطار كانت كالتالي: أربيل 21.2 ملم، وبیرمام 36.2 ملم، والسليمانية 28.7 ملم، وجمجمال 4.0 ملم، ودهوك 43.2 ملم، وزاخو 16.6 ملم، وكركوك 3.0 ملم، وئاكري 27.2 ملم، وأميدي 0.4 ملم، وبارزان 33.2 ملم، وبازیان 16.8 ملم، ودربنديخان 38.8 ملم، وخبات 4.8 ملم".



واضافت الهيئة، أن "نسبة الامطار في دوكان 26.4 ملم، وكاني ماسي 27.8 ملم، وكلار 5.8 ملم، ومیدان 8.6 ملم، ومانكیش 0.4 ملم، وقلعة دزة 39.0 ملم، وسیدكان 19.0 ملم، وميركسور 20.6 ملم، وبيارة 39.0 ملم".