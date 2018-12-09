البرلمان يؤجل عقد جلسته الى الاسبوع المقبل

الخليج 365/ بغداد
قررت رئاسة مجلس النواب، الاحد، تأجيل عقد الجلسة النيابية الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل .
وقرر مجلس النواب، في وقت سابق، تأجيل عقد جلسته نصف ساعة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ورفعت رئاسة البرلمان امس السبت الى اليوم الاحد، حيث تضمن جدول اعمالها استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وطرح تقرير لجنة التربية بخصوص الدرجات الوظيفية.
قررت رئاسة مجلس النواب، الاحد، تأجيل عقد الجلسة النيابية الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل .
وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب قررت، اليوم، تأجيل عقد الجلسة النيابية الى الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر كانون الاول الحالي ".
وقرر مجلس النواب، في وقت سابق، تأجيل عقد جلسته نصف ساعة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ورفعت رئاسة البرلمان امس السبت الى اليوم الاحد، حيث تضمن جدول اعمالها استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وطرح تقرير لجنة التربية بخصوص الدرجات الوظيفية.
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