الخليج 365/ بغداداعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الاحد، ان محافظة ذي قار شهدت اعلى معدل سنوي للغبار المتساقط خلال عام 2017.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في إحصائية اطلعت عليه الخليج 365 ان "اعلى معدل سنوي لكمية الغبار المتساقط خلال عام 2017 ظهر في محافظة ذي قار تلتها محافظة القادسية وبواقع 38. 28 غم/ م2 على التوالي"، مشيرا الى ان "اقل معدل سنوي للغبار فقد ظهر في محافظة واسط اذ بلغ 7 غم / م2".



وأضاف الجهاز ان "اعلى معدل سنوي لتركيز غاز so2 في محطات مراقبة نوعية الهواء المحيط لسنة 2017 ظهر في العاصمة بغداد ( محطة جامعة بغداد) وبواقع 1.397 جزء بالمليون، اما اقل معدل سنوي لتركيز غاز so2 فقد ظهر في محافظة بابل ( محطة جامعة بابل) وبواقع 0.01 جزء بالمليون".

يذكر ان العراق يتعرض بين الحين والأخر وخاصة في فصل الصيف الى تصاعد للغبار وعواصف ترابية كبيرة نتيجة قلة المصدات الطبيعية المحيطة باغلب مناطقه وخاصة العاصمة بغداد.

