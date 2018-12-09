البرلمان يؤجل عقد جلسته الى الثلاثاء

الخليج 365/ بغداد
قررت رئاسة مجلس النواب، الاحد، تأجيل عقد الجلسة النيابية الى بعد غد الثلاثاء.
ورفعت رئاسة البرلمان امس السبت الى اليوم الاحد، حيث تضمن جدول اعمالها استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وطرح تقرير لجنة التربية بخصوص الدرجات الوظيفية.
قررت رئاسة مجلس النواب، الاحد، تأجيل عقد الجلسة النيابية الى بعد غد الثلاثاء.
وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، غن "رئاسة مجلس النواب قررت، اليوم، تأجيل عقد الجلسة النيابية الى الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء".
وقرر مجلس النواب، في وقت سابق، تأجيل عقد جلسته نصف ساعة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ورفعت رئاسة البرلمان امس السبت الى اليوم الاحد، حيث تضمن جدول اعمالها استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وطرح تقرير لجنة التربية بخصوص الدرجات الوظيفية.
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