المالكي يجدد التأكيد على ضرورة الاسراع في إكمال تشكيل الكابينة الوزارية

الخليج 365/ بغدادجدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، على ضرورة الاسراع في إكمال تشكيل الكابينة الوزارية، فيما شدد على ضرورة اقامة علاقات متينة مع دول العالم على أساس المصالح المشتركة.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف".



واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة الى تطورات الوضع السياسي الراهن في البلد خصوصاً مسألة اكمال التشكيلة الوزارية".

وجدد المالكي "التأكيد على ضرورة الاسراع في إكمال تشكيل الكابينة الوزارية وفق السياقات الدستورية، ليتسنى للحكومة تنفيذ برنامجها الحكومي، وتقديم الخدمات ومواصلة عملية التنمية والحفاظ على أمن العراق واستقراره واقامة علاقات متينة مع دول العالم على أساس المصالح المشتركة".

