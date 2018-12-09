سائرون: تغيير المناهج الدراسية بوابة للفساد وطمس وتذويب للهوية الوطنية

الخليج 365/ بغدادحمل تحالف سائرون، الاحد، وزير التربية السابق محمد اقبال الصيدلي مسؤولية إخفاق وتدني المستوى التعليمي في العراق، فيما طالب بايكال الوزارة إلى شخصية مستقلة تكنوقراطية.

وقال النائب عن التحالف رعد المكصوصي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزارة التربية السابقة فشلت فشلا ذريعا في إدارة ملف التعليم في العراق وجعلت مستقبل الأجيال في مهب الريح من خلال التعمد في تبديل المناهج التربوية وزج والأخطاء اللغوية داخل النصوص للاستفادة من عمليات إتلافها".



وأضاف أن "الوزارة عجزت خلال الفترة الماضية عن وضع حلولٍ ناجعة لإشكاليات المنظومة التعليمية وتوفير بنى تحتية برغم الموازنات الانفجارية التي خصصت لها سابقا وفشلت حتى في التبرير والمعالجة"، مشيرا إلى أن "اغلب المدارس التي تم إنشاؤها كانت عن طريق الحكومات المحلية وليس لوزارة التربية".

وتابع ان "تغيير المناهج بصورة دورية يفتقر إلى آلية التخطيط ويعتبر استهدافاً وطمساً وتذويباً للهوية الوطنية وعقاب جماعي للطلبة"، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ"إيكال وزارة التربية إلى شخصية مستقلة تكنوقراطية " لإنقاذ الواقع التعليمي من سطوة الأحزاب".

