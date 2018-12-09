الحكيم يدعو لتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد

دعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، الاحد، الى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد، فيما شدد على ضرورة تنسيقَ كلَّ الجهودِ في تحقيقِ هذه المَهمةِ الوطنيةِ الكبيرةِ.
وقال الحكيم في بيان اصدره بمناسبة اليوم العالميّ لمكافحة الفسادِ انه "يجب استثمارِ كلِّ الآلياتِ والسبل المتاحةِ لمُجابَهةِ آفةِ الفساد الخطيرةِ التي نعتبِرُها وجها آخراً للإرهابِ في العراقِ"، مبينا ان "الفسادَ الذي تسببَ بعرقلةِ المسارينِ التنمويِّ والاستثماريِّ في بِلادِنا فأنَّ السلطتين التشريعيةِ والتنفيذيةِ مدعوتانِ وبقوة لسن القوانين الرادعة والكفيلة للحد من هذا الخطرِ الداهمِ الذي تسببَ بإهدارِ الوقتِ والجهدِ والمالِ العامِ وادّى الى مزيد من التدهورِ الاقتصاديِّ والانتفاعِ الشخصيِّ على حسابِ مصلحةِ الشعبِ العليا".
ودعا الحكيم الى "تشكيلِ مجلس أعلى لمكافحةِ الفسادِ لتنسيقَ كلَّ الجهودِ في تحقيقِ هذه المَهمةِ الوطنيةِ الكبيرةِ".
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