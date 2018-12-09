الصالحي "ينصح" عبد المهدي بعدم الاستماع لـ"بعض القادة الشيعة"

الخليج 365/ كركوكوجه رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، الاحد، رسالة الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مجددا دعوته لعبد المهدي بأن يحافظ على وحدة العراق وعدم الاستماع لبعض ماوصفهم بـ"القادة الشيعة".وقال الصالحي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "ننصح رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بان يحافظ على وحدة العراق"، داعيا اياه بأن "لا يأتي بكابينة وزارية دون الاتفاق ودون التمثيل القومي والانتخابي".واضاف الصالحي "ندعوك الى عدم الاستماع لبعض القادة الشيعة الذين يؤثرون عليكم بابعاد الاستحقاق الانتخابي التركماني مقابل بعض الشخصيات الخاسرة".

كما طالب "هادي العامري بعدم اضعاف الجبهة التركمانية في المناطق المتنازع عليها بل بالعكس يجب تقويتنا داخل الحكومة".

وتابع أنه "في حال عدم وجود تمثيل تركماني ادعوا كل النواب التركمان بمقاطعه الجلسة وان لايكونوا شاهدي زور مقابل ارضاء الاخرين والكتل السياسية الاخرى".



