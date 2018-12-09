الحلبوسي يحضر جلسة للمحكمة الاتحادية ووكيله القانوني يصفها بأنها "سابقة فريدة"

الخليج 365/ بغدادحضر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، جلسة المحكمة الاتحادية العليا التي عقدت للنظر في الطعن المقدم من الحكومة في قانون مجلس النواب رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨، فيما وصف الوكيل القانوني لرئيس المجلس ذلك بـ"السابقة الفريدة".

وقال مدير عام الدائرة القانونية والوكيل القانوني لرئيس المجلس صباح الباوي، في بيان صحفي تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن " الحلبوسي، حضر جلسة المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد ٩ كانون الاول ٢٠١٨ التي عقدت للنظر في الطعن المقدم من الحكومة في قانون مجلس النواب رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨".



وبين أن "الحلبوسي يعتزم الدفاع عن نصوص قانون مجلس النواب في جلسة المرافعة لاسيما تلك النصوص التي تستند الى الدستور وتكفل استقلال السلطة التشريعية عن سلطات الدولة الاخرى بموجب المادة (٤٧) من الدستور وتحفظ للمجلس خصوصيته للنهوض باعبائه التشريعية والرقابية والتمثيلية".

واضاف الباوي ان "حضور الحلبوسي بنفسه لجلسة المرافعة هي سابقة فريدة حيث لم يسبق لاي رئيس لمجلس النواب ان حضر جلسة للمحكمة الاتحادية العليا عند نظرها في مدى دستورية القوانين التي يسنها المجلس".

يذكر ان الحلبوسي قد اعلن تنازل مجلس النواب عن النصوص التي تقرر وضعاً تقاعدياً خاصاً لاعضاء المجلس وان من اللازم ان تتم كفالة الحقوق التقاعدية للنواب اسوة بموظفي الدولة ووفقا لقانون التقاعد العام الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او اي قانون يحل محله.

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي قد طعن بقانون مجلس النواب حال نشره في الجريدة الرسمية في نيسان الماضي، وقد تبادل الوكيلان القانونيان لمجلس النواب ومجلس الوزراء اللوائح الجوابية بخصوص دعوى الطعن بدستورية قانون مجلس النواب بالعدد (١٤٠) لسنة ٢٠١٨ وقد وصلت الدعوى الى مراحلها النهائية وبقي على المحكمة ان تقرر مدى دستورية القانون في جلسة اليوم او بعدها.

