نائب عن البناء: سنقف مع النواب المسيحيين في رفض مرشحة وزارة الهجرة

الخليج 365/ بغداداكد نائب عن كتلة البناء، الاحد، أن كتلته ستقف مع نواب المكون المسيحي في رفض مرشحة وزارة الهجرة والمهجرين ولن يصوتوا لها، فيما اشار الى ان نواب المكون الخمسة في مجلس النواب هم المعنيين بترشيح من يرونه مناسبا.

وقال النائب عامر الفايز، في حديث لـ الخليج 365، إن "العرف الذي تم تطبيقه بتشكيلة الحكومة الحالية هو ان ترشح الكتل السياسية مرشحيها للحقائب الوزارية او ان يرشح رئيس مجلس الوزراء الاسماء مع مراعاة الاستحقاق الانتخابي للمكونات"، مبينا ان "حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين من حصة المكون المسيحي، بالتالي فان نواب المكون الخمسة في مجلس النواب هم المعنيين بترشيح من يرونه مناسبا".



واضاف الفايز، ان "جميع النواب المسيحين يرفضون المرشحة لحقيبة الهجرة، وهم جزء من كتلة البناء، بالتالي فأن كتلة البناء لن تصوت على المرشحة وستقف مع النواب المسيحيين ولن يتم تمريرها مايجعل عبد المهدي يرشح شخصية اخرى".

وكان نواب المكون المسيحي في مجلس النواب قرروا، الثلاثاء 4 كانون الأول 2018، في بيان لهم عدم التصويت على مرشحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لوزارة الهجرة والمهجرين، هناء كوركيس.

