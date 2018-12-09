المرور تعلن عن الطرق التي ستفتح يوم غد بالمنطقة الخضراء

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، عن الطرق التي ستفتح يوم غد بالمنطقة الخضراء، مبينا انها ستخفف بشكل كبير من الزخم المروري الحاصلة في العاصمة.

وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية في حديث لـ الخليج 365، ان "افتتاح الطرق بالمنطقة الخضراء يوم غد الاثنين سيكون في الساعة الخامسة عصرا"، مبينا ان "فتح الطرق سيكون بشكل مبدئي من الساعة الخامسة عصرا ويستمر حتى الساعة العاشرة مساءا".



واضاف ان "الطريق من العلاوي باتجاه ساحة الامام الحسين وجسر الطابقين سيفتح ولا توجد سيطرات امنية فيه"، مشيرا الى ان "القادم من جسر المعلق يصل الى تقاطع عمان داخل المنطقة الخضراء وسياخذ مسار واحد باتجاهين ويتوجه باتجاه العلاوي".

وتابع وليد ان "الطريق من تقاطع عمان في المنطقة الخضراء باتجاه القادسية سيكون مفتوحا ايضا"، لافتا الى ان "نفق الزيتون القادم من الباب الشرقي والعودة باتجاه الجندي المجهول سيفتح خلال 14 يوم بسبب اعمال الصيانة".

واكد ان "الخروج والدخول من ساحة النسور باتجاه الجندي المجهول وبالكرادة سيفتح خلال 14 يوم ايضا"، لافتا الى ان "ما ذكر اعلاه هو مرحلة اولى وستكون هناك مرحلة ثانية لفتح طرق اخرى".

وبين وليد ان "الطريق من المعلق باتجاه ساحة المقاتل سيكون مفتوحا ذهابا وايابا"، موضحا ان "الطريق من ساحة عمار بن ياسر في الرصافة سيفتح باتجاه ساحة الحسين والذي سيخفف الزخم الحاصل في منطقة الكرادة".

ووجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس السبت، باعادة افتتاح شوارع المنطقة الخضراء بشكل تدريجي ابتداء من الاثنين المقبل ولمدة اسبوعين، مبينا ان الافتتاح سيكون من الساعة الخامسة عصرا ولغاية الساعة العاشرة مساءا بشكل مؤقت ولمدة 14 يوما.

