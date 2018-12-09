موظفو تقاعد كربلاء ينظمون وقفه احتجاجية للمطالبة بتفعيل قانون أوقفه بريمر

الخليج 365/ كربلاءنظم العشرات من موظفي مديرية التقاعد بمحافظة كربلاء، الاحد، وقفه احتجاجية للمطالبة بتفعيل نظام قانون أوقفه الحاكم المدني السابق في العراق بول بريمر.

وقال مراسل الخليج 365، في كربلاء، إن العشرات من موظفي مديرية تقاعد كربلاء نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل نظام ٨٨ لسنة ١٩٩٧ الذي وقفة من قبل الحاكم المدني بريمر.

واشار مراسلنا الى أن المتظاهرين يعتبرون الغاء النظام المذكور، اجحافا بحق موظفي التقاعد حسب وصفهم، والذي ينص عل نسبة بالمئة من رواتب المتقاعدين.

