بيجي تعلن اختناق 50 مواطنا بسبب تسرب غاز الكلور

الخليج 365/ صلاح الدين
.اعلنت قائممقامية قضاء بيجي في صلاح الدين، الاحد، عن اختناق 50 مواطنا بسبب تسرب غاز الكلور
يذكر أن حوادث حالات الاختناق بسبب غاز الكلور تكررت في بعض المحافظات، نتيجة استنشاق المواطنين للغاز، بعد تسربه من محطات تنقية المياه.
.اعلنت قائممقامية قضاء بيجي في صلاح الدين، الاحد، عن اختناق 50 مواطنا بسبب تسرب غاز الكلور
وقال قائممقام بيجي محمد الجبوري لـ الخليج 365 ان "50 مواطنا من اهالي بيجي اصيبوا بحالات اختناق بسبب تسرب غاز الكلور من مشروع بيجي الموحد".
واضاف الجبوري ان "هؤلاء تجري معالجتهم في مستشفى القضاء".
يذكر أن حوادث حالات الاختناق بسبب غاز الكلور تكررت في بعض المحافظات، نتيجة استنشاق المواطنين للغاز، بعد تسربه من محطات تنقية المياه.
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