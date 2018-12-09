الجملة العصبية تنجح بزراعة 24 جهاز لتحفيز العصب العاشر لمرضى نوبات الصرع

الخليج 365/ بغدادأعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية في بغداد، الاحد، عن نجاح 24 عملية جراحية لزراعة جهاز تحفيز العصب القحفي العاشر (التائه) لعدد من المرضى الذين يعانون من نوبات الصرع الشديدة المتعددة والتي لا تستجيب للعلاج، مبينا أن العمليات تجرى مجانا رغم تجاوز سعر الجهاز 20 الف دولار.

وقال مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "المستشفى تستقبل وبشكل يومي في الاستشارية والطوارئ حالات مرض الصرع لغرض فحصهم وصرف العلاج لهم من قبل أطباء تخصص الجملة العصبية والأعصاب".



وأضاف أن "هناك حالات صرع شديدة ومرضى لديهم نوبات عديدة خلال اليوم ذاته لايستجيبون للعلاج مما دفع بالفرق الطبية بالمستشفى الى إيجاد حل بديل لحالاتهم"، مشيرا الى ان "فريق طبي مكون من استشاري جراحة الجملة العصبية الدكتور كاظم حسن زامل واستشاري الإمراض العصبية دكتور حيدر علي وأخصائي الإمراض العصبية الدكتور حسن ناجي تمكنوا من علاج حالات نوبات الصرع التي لا تستجيب للعلاج عن طريق عمليات جراحية".

وأشار الى أن "العلاج تم عبر مرحلتين الأولى من خلال عملية جراحية لزراعة جهاز تحفيز العصب القحفي العاشر (التائه) في منطقة الصدر ويربط مع العصب بمنطقة الرقبة بواسطة سلك لغرض تحفيز العصب عن طريق أقطاب كهربائية من خلال إرسال إشارات بشكل دوري للتقليل والسيطرة على النوبات الصرعية".

وتابع انه "بعد العملية بأسبوعين تبدأ عملية البرمجة للجهاز عن طريق الحاسوب لمتابعة المريض بشكل دوري"، لافتا الى ان "الكثير من الحالات قللت نسبة النوبات لهم وتكاد تكون نوبة او نوبتين شهريا وأحيانا سنويا بعد ان كانوا بمعدل لايقل عن خمسة الى 10 نوبات باليوم الواحد".

واوضح ان "المستشفى أجرى لغاية الان كمرحلة أولى 24 عملية جراحية لزراعة جهاز تحفيز العصب العاشر وتكللت جميعها بالنجاح وقللت حالات النوبات الصرعية لدى المصابين بها"، مبينا ان "سعر الجهاز الذي يتم زراعته يصل الى أكثر من 20 الف دولار يتم توفيره عن طريق الوزارة وصحة الرصافة ويزرع للمريض بشكل مجاني".انتهى

