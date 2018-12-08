مصرع شخص واصابة اخر بسقوط سقف محل تجاري عليهما في ميسان

الخليج 365/ ميسان
افاد مصدر امني في ميسان، السبت، بأن شخصا لقي مصرعه واصيب اخر بسقوط سقف محل تجاري عليهما في المحافظة.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
افاد مصدر امني في ميسان، السبت، بأن شخصا لقي مصرعه واصيب اخر بسقوط سقف محل تجاري عليهما في المحافظة.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "سقف محل تجاري لبيع الزي العربي انهار اليوم على صاحب المحل وعامله في قطاع 28 وسط ميسان، ما ادى الى مصرع الاول واصابة الثاني بجروح".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
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