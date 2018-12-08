حادث مروري يتسبب بزحام خانق على سريع الدورة

الخليج 365/ بغدادتسبب حادث مروري بين مركبتين، السبت، بحدوث زحام مروري خانق على سريع الدورة جنوبي بغداد.

وقال مراسل الخليج 365، إن حادث مروريا حدث عصر اليوم على طرق سريع الدورة قرب مصفى الدورة جنوبي بغداد.

واضاف المراسل، أن الحادث نتج عنه حدوث زحام مروري خانق على جهة الطريق المؤدي من بغداد الجديدة باتجاه منطقة الدورة، مبينا ان الزحام بدأ من بداية جسر الخط السريع بمنطقة بغداد الجديدة.

