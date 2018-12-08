بريطانيا وفرنسا والمانيا تؤكد دعمها لموقف العراق وحمايته من تأثيرات العقوبات الايرانية

الخليج 365/ بغداداكد سفراء بريطانيا وفرنسا والمانيا، الاسبت، التزام دولهم بالاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني ودعمهم للعراق في موقفه وحماية العراق من تأثيرات العقوبات،

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن " رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، اليوم، سفراء دول بريطانيا وفرنسا والمانيا في بغداد"، مبينا أن "اللقاء شهد مناقشة تعزيز العلاقات بين العراق وهذه الدول والاوضاع السياسية ودعم العراق خلال المرحلة المقبلة، اضافة الى الاوضاع في المنطقة".



وابدى السفراء، بحسب البيان، "ارتياحا كبيرا لسير العملية السياسية وللحكومة ولشخص السيد رئيس الوزراء، حيث اشاروا الى ان المؤشرات الايجابية لقدرة الحكومة الجديدة وخطواتها الاولى للنهوض بالعراق"، معربين عن" التزام دولهم الكامل بدعم العراق خلال المرحلة المقبلة"

واكد السفراء، "التزام دولهم بالاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني ودعمهم للعراق في موقفه وحماية العراق من تأثيرات العقوبات، ورغبة دولهم بالعمل المشترك مع العراق، سيما أن الدول الثلاث تنظر الى العراق كقوة ستراتيجية واقتصادية اقليمية مهمة"، مشددين على، "تقارب المنهج الذي وضعته الحكومة العراقية الجديدة مع المتبنيات الاساسية لهذه الدول بما في ذلك مواقف العراق الاقليمية والدولية المتوازنة والساعية الى اقامة علاقات طيبة مع الجميع"؟

من جهته، أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، "اهتمام العراق بعلاقاته مع الدول الاوربية الثلاث وتواصله الدائم معها على اعلى المستويات وسعيه لتعزيزها في مختلف المجالات"، مبينا أن "البلد سائر بالطريق الصحيح ويشهد تطورات مستمرة، وبالاخص بعد انتصاره على عصابات داعش الارهابية التي كانت تهدد العالم اجمع وليس العراق فحسب".

