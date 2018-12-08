مكتب عبد المهدي يعلن عن ما سيتضمنه الاحتفال الاثنين ويصدر توجيهات بذلك

الخليج 365/ بغداداعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، عن ما سيتضمنه الاحتفال يوم الاثنين، فيما اصدر توجيهات بذلك.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نبارك لابناء شعبنا العراقي الذكرى الاولى للانتصار على عصابات داعش الارهابية"، مبينا انه "بهذه المناسبة فان مراسيم الاحتفال ستشمل توجيه كلمة متلفزة من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى الشعب العراقي في تمام الساعة ٩ صباحا".



واضاف ان "المراسيم ستتضمن الوقوف لمدة دقيقة واحدة في تمام الساعة الواحدة ظهرا في جميع المؤسسات والشوارع والاسواق وغيرها في عموم العراق لقراءة سورة الفاتحة والصلاة والدعاء والابتهال والتفكر ترحما على ارواح شهدائنا الأبرار وتضامنا مع عوائلهم ومع الجرحى الذين كانوا سبب نصرنا الكبير"، مشيرا الى انه "سيتم اطلاق الالعاب النارية والاحتفالات العامة مساء يوم الاثنين في عموم العراق".

ودعا المكتب "جميع المواطنين الى رفع الاعلام العراقية فوق المؤسسات والبيوت والشوارع والسيارات والى تبادل التهاني بهذا النصر الكبير"، مطالبا "جميع وسائل الاعلام العراقية الى الاحتفال بالنصر والاحتفاء بمقاتلينا الابطال الذي حرروا الارض وابراز المنجزات والتضحيات الانسانية الباهرة التي صاحبت الانتصارات العسكرية".

جدير بالذكر أن القائد العام للقوات المسلحة السابق حيدر العبادي أعلن، في (9 كانون الأول 2017)، تحرير أرض العراق بالكامل، فيما اعتبر المحافظة على وحدة العراق وشعبه بأنه "أهم واعظم انجاز".

