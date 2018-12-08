الحلبوسي يكذب ما نشر عن فقدان متعلقات شخصية لاحد النواب داخل قاعة البرلمان

الخليج 365/ بغداد
نفى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، ما نشر عن فقدان متعلقات شخصية لاحد النواب داخل قاعة البرلمان.
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام تناقلت خبرا تضمن ان احد النواب فقد ممتلكات شخصية تعود له في احدى جلسات مجلس النواب.
نفى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، ما نشر عن فقدان متعلقات شخصية لاحد النواب داخل قاعة البرلمان.
وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان المنعقدة حاليا انه "لم يتم فقدان اي شيء داخل قاعة الجلسات"، مبينا ان "ما اشارت له وسائل الاعلام عن فقدان متعلقات شخصية للنائب غير صحيح".
واضاف ان "ما فقد هو نظام داخلي ودستور يستخدم من جميع النواب".
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام تناقلت خبرا تضمن ان احد النواب فقد ممتلكات شخصية تعود له في احدى جلسات مجلس النواب.
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