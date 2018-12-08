الحلبوسي : تستمر عمل اللجان البرلمانية برئاسة الاكبر سنا لحين انتخاب رئيس لها



اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، ان عمل اللجان البرلمانية ستستمر برئاسة الاكبر سنا. الخليج 365/ بغداداكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، ان عمل اللجان البرلمانية ستستمر برئاسة الاكبر سنا. وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان المنعقدة حاليا ان "عمل اللجان النيابية سيكون برئاسة النائب الاكبر سنا". واضاف ان "ذلك سيستمر لحين انتخاب رئيس ونائبه ومقرر للجنة". وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية برئاسة الحلبوسي وحضور 176 نائبا، فيما تضمن جدول اعمالها استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وطرح موضوع عام للمناقشة بحضور ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الهجرة والمهجرين وممثل الحكومة بخصوص غرق مخيمات النازحين.





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