الخليج 365/ بغداد
افاد مصدر برلماني، السبت، بأن مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 176 نائبا.
ورفعت رئاسة البرلمان الخميس الماضي، جلسة المجلس الى اليوم السبت، حيث تضمن جدول اعمالها استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وطرح موضوع عام للمناقشة بحضور ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الهجرة والمهجرين وممثل الحكومة بخصوص غرق مخيمات النازحين.
افاد مصدر برلماني، السبت، بأن مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 176 نائبا.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "رئاسة مجلس النواب عقدت اليوم، جلسة البرلمان الـ18، ىبرئاسة محمد الحلبوسي وحضور 176 نائبا".
ورفعت رئاسة البرلمان الخميس الماضي، جلسة المجلس الى اليوم السبت، حيث تضمن جدول اعمالها استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وطرح موضوع عام للمناقشة بحضور ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الهجرة والمهجرين وممثل الحكومة بخصوص غرق مخيمات النازحين.
شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .