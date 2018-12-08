البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر برلماني، السبت، بأن مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 176 نائبا.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "رئاسة مجلس النواب عقدت اليوم، جلسة البرلمان الـ18، ىبرئاسة محمد الحلبوسي وحضور 176 نائبا".

ورفعت رئاسة البرلمان الخميس الماضي، جلسة المجلس الى اليوم السبت، حيث تضمن جدول اعمالها استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وطرح موضوع عام للمناقشة بحضور ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الهجرة والمهجرين وممثل الحكومة بخصوص غرق مخيمات النازحين.

