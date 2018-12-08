نواب الفتح يطالبون بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتوفير فرص عمل

الخليج 365/ بغداد
طالب نواب تحالف الفتح، السبت، بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتوفير فرص عمل، معتبرين ان ذلك سيقضي على الفساد في توزيع الدرجات الوظيفية.
وقال النائب وليد السهلان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نواب التحالف، وحضرته الخليج 365، ان "على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الاسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للخريجين العاطلين".
واعتبروا ان "تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية يحقق تكافوء الفرص ويقضي على الفساد في توزيع الدرجات الوظيفية".
طالب نواب تحالف الفتح، السبت، بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتوفير فرص عمل، معتبرين ان ذلك سيقضي على الفساد في توزيع الدرجات الوظيفية.
وقال النائب وليد السهلان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نواب التحالف، وحضرته الخليج 365، ان "على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الاسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للخريجين العاطلين".
واعتبروا ان "تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية يحقق تكافوء الفرص ويقضي على الفساد في توزيع الدرجات الوظيفية".
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