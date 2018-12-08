نائب: قضاء الحسينية منكوب وعلى عبد المهدي الحضور شخصيا والاطلاع عليه

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن سائرون جواد الساعدي، السبت، ان قضاء الحسينية هو منطقة منكوبة، فيما دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحضور شخصيا للقضاء والاطلاع عليه.

وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، نسخة منه ان "قضاء الحسينية هو مجرد حبر على ورق، لانه كل شيء فيه مدمر"، مبينا ان "لاطريق يصلح للسير والمستشفى غير مكتملة".

واضاف ان "لقضاء قدم العديد من الشهداء من اجل العراق"، مطالبا "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالحضور شخصيا الى القضاء والاطلاع عليه".

ودعا الى "تشكيل لجنة لإكمال الشوارع والصرف الصحي واكمال مشروع مستشفى الحسينية ألعام، والعمل على سد النقص الكبير في الأبنية المدرسية ومنح التوظيف الوزاري للقضاء"، مشددا على ضرورة "فتح دوائر بلدية ومياه ومجاري وغيرها".

