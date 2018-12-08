البرلمان يؤجل عقد جلسته نصف ساعة

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر برلماني، السبت، بان مجلس النواب اجل عقد جلسته نصف ساعة.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب قرر تاجيل جلسته المقرر عقدها اليوم، نصف ساعة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "ذلك جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".

ورفعت رئاسة البرلمان الخميس الماضي، جلسة المجلس الى اليوم السبت، حيث تضمن جدول اعمالها استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وطرح موضوع عام للمناقشة بحضور ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الهجرة والمهجرين وممثل الحكومة بخصوص غرق مخيمات النازحين.

