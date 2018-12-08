سائرون يعلن تقديم قانون التجنيد الالزامي المدني لرئاسة البرلمان

الخليج 365/ بغداداعلنت النائبة عن سائرون ايناس المكصوصي، السبت، ان مقترح قانون التجنيد الالزامي المدني قدم الى هيئة رئاسة البرلمان، مبينة ان القانون سوف يساعد القضاء على البطالة وتوجيه الشباب الى العمل.

وقالت المكصوصي في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمشاركة نواب الكتلة، وتابعته الخليج 365، " قدمنا مقترح قانون التجنيد الالزامي المدني الى هيئة رئاسة البرلمان كونه مفعل في اغلب الدول ومعمول به"، مبينة ان "العراق بحاجة الى هذا القانون اكثر من قانون الخدمة العسكرية الالزامية".



واضافت ان "القانون يدعو الى تجنيد الزامي للشباب من عمر 19 سنة وتشغيلهم في مؤسسات الدولة والشركات لمدة سنتين مع راتب"، لافتا الى ان "القانون سوف يساعد على القضاء على البطالة وتوجيه الشباب الى العمل".