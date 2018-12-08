المالكي: لن نسمح باستبدال الفياض ولا حتى أي مرشح آخر للوزارات الشاغرة

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، ان ائتلافه لن يسمح باستبدال فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر للوزارات الشاغرة، فيما دعا سائرون لإيضاح وجهة نظرهم التي تدفعهم لرفض ترشيح الفياض للداخلية.

وقال المالكي في تصريح صحافي تابعته الخليج 365، ان "ائتلاف دولة القانون لن يسمح لتحالف البناء ولا حتى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبدال المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر من المرشحين للوزارات الشاغرة"، معتبرا ان "تغيير الفياض يدل على فرض إرادات من قبل تحالف سائرون على البرلمان والحكومة وبطرق غير دستورية وهو ما يشكل خطرا على العملية السياسية"، بحسب قوله.



ودعا المالكي كتلة سائرون في البرلمان إلى "ايضاح وجهة نظرهم التي تدفعهم لرفض تولي الفياض لحقيبة الداخلية والامتناع عن التصويت له في البرلمان في حال أرادوا ذلك"، مبينا انه "في حال لم يحصل الفياض على الأصوات التي تؤهله لتولي الداخلية فسيتم استبداله أما إذا ما حصل على ثقة غالبية أعضاء البرلمان فهذا يعني بان الشعب هو من اختاره لهذا المنصب".

ولفت المالكي إلى انه "وفق الدستور فان اختيار المرشحين لتولي الوزارات من عدمه يتم بالتصويت داخل قبة البرلمان وليس عبر الفوضى والتهديد والوعيد".

واكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، في 10 تشرين الثاني الماضي، ان هنالك نظريتين ستتصارع داخل البرلمان والمنظومة السياسية بالمرحلة الحالية، فيما اشار الى ان سائرون ليس له خصومة شخصية او معركة ضد مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض.

