العاني والطرفي والعبودي اعضاء في البرلمان العربي

الخليج 365/ بغداد
افاد مصدر برلماني، السبت، بأن النواب ظافر العاني ونبيل الطرفي ونعيم العبودي واحمد الجبوري ادوا اليمين الدستورية كاعضاء في البرلمان العربي.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "العاني والطرفي والعبودي ادوا اليمين القانونية اعضاء في البرلمان العربي"، مشيرا الى انه "تم انتخاب مشعل بن فهم السلمي رئيسا للبرلمان العربي بالتزكية".
افاد مصدر برلماني، السبت، بأن النواب ظافر العاني ونبيل الطرفي ونعيم العبودي واحمد الجبوري ادوا اليمين الدستورية كاعضاء في البرلمان العربي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اعمال البرلمان العربي بدأت في القاهرة بمشاركة وفد مجلس النواب العراقي ويضم كل من النواب احمد الجبوري وظافر العاني ونبيل الطرفي ونعيم العبودي".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "العاني والطرفي والعبودي ادوا اليمين القانونية اعضاء في البرلمان العربي"، مشيرا الى انه "تم انتخاب مشعل بن فهم السلمي رئيسا للبرلمان العربي بالتزكية".
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