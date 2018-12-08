عواد يطالب الخارجية بالتحقيق في اعدام مسؤول كويتي 50 عراقيا

الخليج 365/ بغدادطالب النائب عدي عواد، السبت، وزارة الخارجية، بالتحقيق بشأن قيام ضابط كويتي باعدام 50 عراقيا منذ 23 عاما، فيما دعا الحكومة الى ايضاح الحقيقة.

وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على وزارة الخارجية العراقية فتح تحقيق بخصوص ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي لفديو نشرته احدى وسائل الاعلام الكويتية يعترف فيها منتسب بالداخلية الكويتية بقيام مسؤول كبير في الوزارة بإعدام (٥٠) مواطنا عراقيا قبل (٢٣) عام".



واضاف ان "على الحكومة الكويتية والجهات المختصة إيضاح حقيقة ما تم التطرق له هذا الشخص".

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فديو يظهر فيها شرطي كويتي يعترف انه قبل (23 ) سنة قام احد المسؤولين الكبار في احد المخافر التابعة للداخليه الكويتية باعدام (50 ) مواطنا يعتقد بحسب ما تداولته صفحات التواصل انهم عراقيون كانوا مقيمين في الكويت، حيث تم اخذهم من الشارع وهم ابرياء ودفنهم في مقبرة جماعية تم اكتشافها فيما ما بعد من قبل وزارة الداخلية.

