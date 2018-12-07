الاعلام الرقمي: تغريدة صالح في تعزية الشاعر عريان السيد خلف هي الاكثر تفاعلاً بالعراق

الخليج 365/ بغداداكد مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، ان تغريدة الرئيس برهم صالح حول وفاة الشاعر العراقي عريان السيد خلف حققت اعلى نسبة من التفاعل من بين كل التغريدات العراقية بهذا الخصوص.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "التغريدة التي نشرها الحساب الرسمي لرئيس الجمهورية على تويتر حققت لحد الآن 3780 اعجابا واكثر من 680 اعادة تغريد، فضلا عن 246 تعليقا، ما يجعلها اكثر تغريدة تفاعلَ معها المتابعون حول موضوع وفاة الراحل عريان السيد خلف".



واضاف المركز ان "التفاعل مع هذه التغريدة تفوّق على التفاعل مع تغريدة رئيس الوزراء والتي كانت مرتبطة بصفحته على الفيسبوك، مما يجعلها لاتحظى بالتفاعل المطلوب، في حين لم يغرد رئيس مجلس النواب على تويتر حول رحيل الشاعر عريان السيد خلف، واكتفى بمنشوره على الفيسبوك".

وتابع المركز ان "موقع الرئيس الرسمي وحسابه الموثق مع اسلوب كتابته للتغريدة ونشرها الفوري بعد الوفاة هي اهم العوامل التي جعلت التغريدة تتفوق في التفاعل على تغريدات المسؤولين الحكوميين، وبقية تغريدات العراقيين الذين غردوا بنفس الهاشتاك".

